«К поискам привлекли около 400 человек»: четверо детей пропали без вести в Иркутске и Иркутском районе за сутки

Во время поисков ребят поступило сообщение о том, что в поселке Грановщина Иркутского района пропала 9-летняя девочка. Ушла из дома, около 16:00. Перестала выходить на связь, отец пошел за помощью к правоохранителям. К поискам привлекли около 400 человек. 300 из них были волонтеры, еще 100 — стражи порядка. Ребенка нашли только утром 1 октября. Оказалось, что она заблудилась, поэтому спряталась в гараже одной из жительниц. Сейчас со школьницей все хорошо, ее передали родителям.