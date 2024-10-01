«К поискам привлекли около 400 человек»: четверо детей пропали без вести в Иркутске и Иркутском районе за сутки

В Иркутске 30 сентября пропали четверо детей. Они ушли из дома, а после перестали выходить на связь. Обеспокоенные родители обращались за помощью в полицию, к волонтерам, так как сами никак не могли разыскать потерявшихся ребят. КП-Иркутск связалась с волонтерами из добровольческого спасательного отряда 111.62 и национального центра помощи пропавшим и пострадавшим, чтобы узнать подробности.
Первый вызов поступил ближе к 19:00. Мама, которая никак не могла дождаться своего ребенка, позвонила в полицию. Мальчик 2014 года рождения ушел из дома в поселке Маркова на прогулку. Перестал выходить на связь, хотя до этого никогда такого не случалось.
— Мы выехали на место. Начали прочесывать территорию, обошли школы, посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Однако успехов не было. Позже мы вышли на друзей мальчика, а те связали нас с мамой его знакомого, — рассказывают в отряде 111.62.
Оказалось, что и у нее пропал 9-летний сын. Правда, в полицию она не заявляла, решила справиться своими силами. Однако от помощи волонтеров не отказалась. Группа добровольцев отправилась в район Ново-Ленино, именно там проживает семья. К счастью, детей нашли в течение трех часов, они были здоровы и невредимы. К поискам привлекли около 10 человек.
— На наши вопросы о том, где были, они сказали, что загулялись, не обратили внимание на то, что уже поздно. Их передали родителям, сейчас все хорошо, — рассказывает доброволец национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Татьяна Максимович.
Один из мальчиков был на выезде из Иркутска на остановке Ручей. Как оказался там — неизвестно. Ничего объяснять не стал. А вот второго мальчика нашли около торгового центра «Сильвер Молл», в 10 километрах от дома.
Также пропал школьник девяти лет. Он вышел из школы в 17:20, домой так и не вернулся. Мама обратилась в полицию, ближе к 12 часам ночи начались поиски. Нашли его в рабочем поселке Маркова спустя несколько часов.
Во время поисков ребят поступило сообщение о том, что в поселке Грановщина Иркутского района пропала 9-летняя девочка. Ушла из дома, около 16:00. Перестала выходить на связь, отец пошел за помощью к правоохранителям. К поискам привлекли около 400 человек. 300 из них были волонтеры, еще 100 — стражи порядка. Ребенка нашли только утром 1 октября. Оказалось, что она заблудилась, поэтому спряталась в гараже одной из жительниц. Сейчас со школьницей все хорошо, ее передали родителям.
— Дети пропадают по разным причинам. Кто-то просто не уследил за временем, кто-то поругался с родителями. Главная опасность сейчас — это холодные ночи. Все дети были одеты в легкую одежду, поэтому их нужно было найти в ближайшее время, — рассказывает Татьяна Максимович.