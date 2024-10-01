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При ремонте в переданном Пермскому университету здании нашли снаряды

Вчера сотрудники машиностроительного завода им. Дзержинского были эвакуированы из-за сообщения, что в соседнем здании обнаружены снаряды.

Как сообщает «АиФ Пермь», здание по улице Дзержинского, 1а, принадлежит Пермскому университету и давно не эксплуатируется. При проведении ремонтных работ подрядчиком были обнаружены 11 артиллерийских снарядов.

В пресс-службе вуза пояснили, что здание было передано университету много лет назад и давно не эксплуатируется. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что речь идет о корпусах снарядов без взрывчатого вещества, которые не представляют угрозы. Сотрудники правоохранительных органов вывезли их для утилизации.

Здание, где размещалось профессиональное училище № 4, было передано на баланс университета в 2013 году. Сначала там планировалось разместить учебные и научные подразделения ПГНИУ, а затем колледж профессионального образования. Ремонтные работы на объекте начались этим летом.