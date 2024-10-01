При ремонте в переданном Пермскому университету здании нашли снаряды

В пресс-службе вуза пояснили, что здание было передано университету много лет назад и давно не эксплуатируется. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что речь идет о корпусах снарядов без взрывчатого вещества, которые не представляют угрозы. Сотрудники правоохранительных органов вывезли их для утилизации.