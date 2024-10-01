В Казахстане расширять национальный пантеон пока не планируют

Астана. 1 октября. КазТАГ — В Казахстане расширять национальный пантеон не планируют, сообщает «Власть».
«На расширение пантеона не предусмотрены средства в проекте бюджета на 2025 год. В настоящее время на пантеоне проводятся захоронения», — сообщила пресс-служба акимата района Есиль.
В прошлом году были разговоры о том, что пантеон могут переименовать, но в акимате ответили, сейчас такой вопрос не стоит.
Построен первый пусковой комплекс первой очереди, в рамках которого выполнены капитальный ремонт мавзолея Қабанбай батыра, благоустройство прилегающей территории и существующих захоронений с установкой надгробных памятников. Стоимость проекта составляет Т850,3 млн. При этом памятники изготавливаются за счет спонсорских средств.
Сейчас в пантеоне 25 мест, однако, заверили в акимате, при необходимости количество мест может быть увеличено до 40 без расширения пантеона — в этом случае будут внесены изменения в проект.