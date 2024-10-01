В Казахстане расширять национальный пантеон пока не планируют

«На расширение пантеона не предусмотрены средства в проекте бюджета на 2025 год. В настоящее время на пантеоне проводятся захоронения», — сообщила пресс-служба акимата района Есиль.

В прошлом году были разговоры о том, что пантеон могут переименовать, но в акимате ответили, сейчас такой вопрос не стоит.