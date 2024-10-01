Бывший замглавы кубанского МЧС Симоненко обжаловал продление ареста

Об этом говорится в материалах дела на сайте Басманного суда Москвы.
Жалобу рассмотрит Мосгорсуд. Дата заседания по ней пока не назначена. Решение о продлении срока содержания под стражей господина Симоненко Басманный суд Москвы принял 27 сентября.
Бывший замглавы кубанского МЧС обвиняется в покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ), организации приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «в», «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также организации покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Сергея Симоненко задержали и этапировали в Москву 31 июля, бывшего чиновника арестовали. У него и его родственников нашли 250 млн руб., более 50 объектов недвижимости и свыше 20 машин, которые были куплены на незаконные доходы. Генпрокуратура РФ требует обратить это имущество в доход государства.