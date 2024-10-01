Бывший замглавы кубанского МЧС Симоненко обжаловал продление ареста

Сергея Симоненко задержали и этапировали в Москву 31 июля, бывшего чиновника арестовали. У него и его родственников нашли 250 млн руб., более 50 объектов недвижимости и свыше 20 машин, которые были куплены на незаконные доходы. Генпрокуратура РФ требует обратить это имущество в доход государства.