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Сотрудника акимата подозревают в совершении массового ДТП в ЗКО

Уральск. 1 октября. КазТАГ — Сотрудника акимата подозревают в совершении массового дорожно-транспортного происшествия в Западно-Казахстанской области, сообщает «Мой Город». …

Источник: КазТАГ

Уральск. 1 октября. КазТАГ — Сотрудника акимата подозревают в совершении массового дорожно-транспортного происшествия в Западно-Казахстанской области, сообщает «Мой Город».

«44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с “ВАЗ” и Skoda Rapid», — отметили в ДП ЗКО.

Сообщается, что авария произошла 1 октября в 00.10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина.

«Владельцам транспортных средств причинен материальный ущерб, обстоятельства ДТП выясняются», — пояснили в ведомстве.

По имеющейся у СМИ информации, за рулем Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков.

В пресс-службе ДП ответили, что выясняются обстоятельства и работают юристы.

Также редакция СМИ попросила прокомментировать происшествие самого Ербола Найзабекова.

«Я вам сейчас ничего не хочу отвечать», — ответил на просьбу СМИ Найзабеков.

Между тем, по данным управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина.

«Их доставили в городскую многопрофильную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Назначили амбулаторное лечение», — дополнили в облздраве.