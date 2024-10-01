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Бейбит Жукаев второй год подряд сыграет в основной сетке турнира АТР «Мастерс» 1000

Астана. 1 октября. КазТАГ — Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев во второй раз пробился в основную сетку турнира серии АТР «Мастерст» 1000, который пройдет в Шанхае, сообщает п…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев во второй раз пробился в основную сетку турнира серии АТР «Мастерст» 1000, который пройдет в Шанхае, сообщает пресс-служба федерации тенниса Казахстана.

«Бейбит Жукаев (196 АТР) во второй раз в карьере сыграет в основе турнира серии ATP “Мастерс” 1000 в Шанхае», — сообщили в ФТК во вторник.

В финале отборочного раунда Бейбит Жукаев обыграл британца Билли Харриса со счетом 7:5, 2:6, 6:4.

В прошлом году Жукаев уже выходил в основную сетку в этом турнире. Тогда он в финале квалификации обыграл чеха Доминика Палана в трехсетовом поединке.