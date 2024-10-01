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В Нижнекамске грузовик на высокой скорости столкнулся с локомотивом

Авария произошла на односторонней дороге в сторону промышленной зоны.

Источник: Госавтоинспекция Татарстана

Утром 1 октября в Нижнекамске на односторонней дороге в сторону промышленной зоны произошла авария на железнодорожных путях. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шахман» на высокой скорости, двигаясь со стороны города, столкнулся с локомотивом.

В результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке с участием мигрантов в Нижнекамске.