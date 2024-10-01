В Нижнекамске грузовик на высокой скорости столкнулся с локомотивом

Утром 1 октября в Нижнекамске на односторонней дороге в сторону промышленной зоны произошла авария на железнодорожных путях. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шахман» на высокой скорости, двигаясь со стороны города, столкнулся с локомотивом.