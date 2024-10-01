В Ростове-на-Дону будут судить банду, отмывшую 170 млн рублей

В Ростове-на-Дону пять человек ответят перед законом по подозрению в отмывании 170 млн рублей. Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Слушания пройдут в Ворошиловском районном суде донской столицы. Подсудимым предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном создании юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), — говорится на сайте надзорного ведомства.
По версии следствия, участники группы наживались в течение пяти лет, используя реквизиты пяти фиктивных юридических лиц. В кредитные учреждения представили более семи тысяч липовых банковских документов.