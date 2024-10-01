Свыше 9,2 тыс. тонн говядины планирует импортировать Казахстан в 2025 году

«С 1 октября по 1 ноября 2024 года министерство сельского хозяйства РК (…) будет осуществлять прием заявок от переработчиков на участие в распределении объемов тарифных квот на ввоз в 2025 году говядины (9 240 тонн)», — говорится в сообщении во вторник.