Что касается боевых действий в секторе Газа, которые начались после событий 7 октября 2023 года, то они продолжаются и по настоящее время. Эта операция Армии обороны Израиля традиционно получила грозное название — «Железные мечи». В Тель-Авиве объявили о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Ряд представителей экспертного сообщества полагает, что в ходе боев в секторе Газа Армия обороны Израиля не продемонстрировала тех боевых качеств, которых от нее ожидали, не разгромила, что называется, «под ноль» формирования ХАМАС и не выполнила задачу по освобождению заложников.