Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез

Следком и прокуратура во вторник сообщили о проверке по факту обращения керчан в больницу после употребления еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.