Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез

Следком и прокуратура во вторник сообщили о проверке по факту обращения керчан в больницу после употребления еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.
«Проведено обследование объекта и комплекс лабораторных исследований с целью установления источника инфекции и фактора передачи. По результатам лабораторных исследований в течение первых суток установлена этиология заболевания — сальмонеллез», — говорится в сообщении ведомства.
Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена.
«В связи с выявлением грубых нарушений санитарного законодательства на объекте, материалы переданы в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности», — проинформировали в пресс-службе.