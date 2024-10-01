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Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Массовое отравление жителей Керчи спровоцировал сальмонеллез. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Следком и прокуратура во вторник сообщили о проверке по факту обращения керчан в больницу после употребления еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

«Проведено обследование объекта и комплекс лабораторных исследований с целью установления источника инфекции и фактора передачи. По результатам лабораторных исследований в течение первых суток установлена этиология заболевания — сальмонеллез», — говорится в сообщении ведомства.

Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена.

«В связи с выявлением грубых нарушений санитарного законодательства на объекте, материалы переданы в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности», — проинформировали в пресс-службе.