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В Башкирии 26-летний мотоциклист погиб под колесами КамАЗ

Молодой мотоциклист из Башкирии не выжил в аварии с КамАЗом.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии близ села Константиновка насмерть разбился 26-летний мотоциклист. О трагедии сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, молодой человек врезался в КамАЗ, когда грузовик поворачивал налево. От тяжелых травм байкер погиб до приезда медиков.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — прокомментировали случившееся в ГАИ.

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