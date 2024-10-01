В Башкирии 26-летний мотоциклист погиб под колесами КамАЗ

В Туймазинском районе Башкирии близ села Константиновка насмерть разбился 26-летний мотоциклист. О трагедии сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
По имеющимся данным, молодой человек врезался в КамАЗ, когда грузовик поворачивал налево. От тяжелых травм байкер погиб до приезда медиков.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — прокомментировали случившееся в ГАИ.
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