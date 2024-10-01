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МИД РК решительно осудил удар по резиденции главы дипмиссии ОАЭ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает авиаудар по резиденции главы дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмира…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает авиаудар по резиденции главы дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов в столице Судана — городе Хартуме, сообщает пресс-служба ведомства.

«Подобные действия нарушают основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических представительств, гарантируемой статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и требуют всестороннего расследования с привлечением всех причастных к ответственности», — говорится в сообщении во вторник.

В МИД добавили, что считают абсолютно неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических миссий и их сотрудников.

Авиаудар произошел 29 сентября. Здание сильно пострадало. ОАЭ обвинили суданскую армию в нанесении авиаудара по резиденции.