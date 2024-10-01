МИД РК решительно осудил удар по резиденции главы дипмиссии ОАЭ

«Подобные действия нарушают основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических представительств, гарантируемой статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и требуют всестороннего расследования с привлечением всех причастных к ответственности», — говорится в сообщении во вторник.