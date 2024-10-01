Бывшая глава одного из районов Самарской области предстанет перед судом

Проживание в квартире было невозможным. По версии следствия, подозреваемая знала о проблемах, но не приняла никаких мер по признанию жилья аварийным. Сотрудники следственного управления встретились с потерпевшей и оказали юридическую помощь в целях восстановления жилищных прав.