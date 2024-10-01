Бывшая глава одного из районов Самарской области предстанет перед судом

В Самарской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Красноярского района. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.
— В 2006 году администрацией поселения за несовершеннолетней, оставшейся без попечения родителей, закреплена квартира, непригодная для проживания. В квартире отсутствовало санитарно-техническое и бытовое газовое оборудование, были неисправны оконные конструкции, — отметили в ведомстве.
Проживание в квартире было невозможным. По версии следствия, подозреваемая знала о проблемах, но не приняла никаких мер по признанию жилья аварийным. Сотрудники следственного управления встретились с потерпевшей и оказали юридическую помощь в целях восстановления жилищных прав.