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Бывшая глава одного из районов Самарской области предстанет перед судом

Бывшую главу Красноярского района обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Самарской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Красноярского района. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

— В 2006 году администрацией поселения за несовершеннолетней, оставшейся без попечения родителей, закреплена квартира, непригодная для проживания. В квартире отсутствовало санитарно-техническое и бытовое газовое оборудование, были неисправны оконные конструкции, — отметили в ведомстве.

Проживание в квартире было невозможным. По версии следствия, подозреваемая знала о проблемах, но не приняла никаких мер по признанию жилья аварийным. Сотрудники следственного управления встретились с потерпевшей и оказали юридическую помощь в целях восстановления жилищных прав.