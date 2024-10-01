Мошенники обманули троих жителей Краснодара на шесть млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Заявление в полицию написали жители в возрасте 41, 50 и 57 лет. Пострадавшие рассказали, что наткнулись в интернете на рекламу брокерской компании. Связавшись с менеджером, они узнали о «выгодных» условиях.
Мошенник гарантировал высокие и быстрые доходы. Чтобы заработать, краснодарцы должны были следовать его рекомендациям.
Пострадавшие перевели так называемую небольшую стартовую сумму. В течение нескольких дней она увеличивалась. За это время краснодарцы перевели почти шесть млн рублей. Когда не хватил своих сбережений, они брали кредиты и занимали деньги у родственников. Так продолжалось, пока жители не поняли, что стали жертвами мошенников.
«По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Ведется расследование», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.