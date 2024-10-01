Мошенники обманули троих жителей Краснодара на шесть млн рублей

Пострадавшие перевели так называемую небольшую стартовую сумму. В течение нескольких дней она увеличивалась. За это время краснодарцы перевели почти шесть млн рублей. Когда не хватил своих сбережений, они брали кредиты и занимали деньги у родственников. Так продолжалось, пока жители не поняли, что стали жертвами мошенников.