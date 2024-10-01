Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманули троих жителей Краснодара на шесть млн рублей

Трое жителей Краснодара решили быстро заработать и отдали мошенникам шесть млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники обманули троих жителей Краснодара на шесть млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию написали жители в возрасте 41, 50 и 57 лет. Пострадавшие рассказали, что наткнулись в интернете на рекламу брокерской компании. Связавшись с менеджером, они узнали о «выгодных» условиях.

Мошенник гарантировал высокие и быстрые доходы. Чтобы заработать, краснодарцы должны были следовать его рекомендациям.

Пострадавшие перевели так называемую небольшую стартовую сумму. В течение нескольких дней она увеличивалась. За это время краснодарцы перевели почти шесть млн рублей. Когда не хватил своих сбережений, они брали кредиты и занимали деньги у родственников. Так продолжалось, пока жители не поняли, что стали жертвами мошенников.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Ведется расследование», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.