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Водитель и пассажир мотоцикла погибли в ДТП с легковушкой в Ростове

На Космонавтов в Ростове после ДТП погибли мотоциклист и его пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла. Это произошло сегодня, 1 октября, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария случилась около 5 утра на улице Космонавтов. Предварительно, 34-летний владелец Suzuki не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet Aveo.

— Погибли люди, ехавшие на мотоцикле. Сейчас сотрудники полиции выясняют личность пассажира, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Ранее на трассе в Ростовской области в ДТП с тремя авто пострадал водитель иномарки. Правоохранители просят водителей строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.