Водитель и пассажир мотоцикла погибли в ДТП с легковушкой в Ростове

Ранее на трассе в Ростовской области в ДТП с тремя авто пострадал водитель иномарки. Правоохранители просят водителей строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.