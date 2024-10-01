Водитель и пассажир мотоцикла погибли в ДТП с легковушкой в Ростове

В Ростове-на-Дону в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла. Это произошло сегодня, 1 октября, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария случилась около 5 утра на улице Космонавтов. Предварительно, 34-летний владелец Suzuki не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet Aveo.
— Погибли люди, ехавшие на мотоцикле. Сейчас сотрудники полиции выясняют личность пассажира, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Ранее на трассе в Ростовской области в ДТП с тремя авто пострадал водитель иномарки. Правоохранители просят водителей строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.