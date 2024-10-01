Нацбанк сообщает о выпуске коллекционных монет Shańyraǵyńyz Shattyqqa Tolsyn

Согласно информации, монета Shańyraǵyńyz Shattyqqa Tolsyn (Мир вашему дому) выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. «Шаңырағыңыз шаттыққа толсын» — это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома.