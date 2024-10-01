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Нацбанк сообщает о выпуске коллекционных монет Shańyraǵyńyz Shattyqqa Tolsyn

Астана. 1 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты Shańyraǵyńyz Shattyqqa Tolsyn из серии монет "От серд…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты Shańyraǵyńyz Shattyqqa Tolsyn из серии монет «От сердца к сердцу», сообщает регулятор.

«Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты Shańyraǵyńyz Shattyqqa Tolsyn из серии “От сердца к сердцу”, — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Согласно информации, монета Shańyraǵyńyz Shattyqqa Tolsyn (Мир вашему дому) выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. «Шаңырағыңыз шаттыққа толсын» — это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, номиналом Т1 тыс., тиражом 2 тыс.