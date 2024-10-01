Белорус утонул в канализационном колодце во дворе своего дома в Поставах

В Поставах мужчина провалился в канализационный колодец на своем участке и погиб, рассказали в Витебском областном управлении МЧС.
Трагедия произошла в райцентре. В милицию 30 сентября обратился житель Постав, сообщив, что обнаружил знакомого мертвым.
Выяснилось, что горожанин пришел в гости к знакомому и нашел его утонувшим в канализационном колодце, он сразу позвонил в милицию.
— В 14.42 от дежурного милиции спасателям поступило сообщение об утонувшем человеке в канализационном колодце, — сообщили в пресс-службе.
Тело мужчины 1964 года рождения было извлечено спасателями из колодца на частном подворье.
Следователи проводят проверку.