Трех акимов и более 90 жителей привлекли за нарушения экологического законодательства в СКО

Петропавловск. 1 октября. КазТАГ — Трех акимов и более 90 жителей привлекли за нарушения экологического законодательства в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
«За несоблюдение требований экологического законодательства к различным видам ответственности привлечено 95 лиц, в том числе три акима районов», — говорится в сообщении.
Сообщается, что выявлены грубые нарушения требований законодательства при обращении с отходами.
После вмешательства прокуроров удалось установить тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов в 11 районах. Также отмечается, что принимаются меры по уменьшению необоснованно завышенных тарифов в еще шести районах области.