В Омске с начала года на пенсию вышли 1156 жителей

В России, включая Омскую область, число пенсионеров велико, и с начала года около 20 тысяч жителей региона вышли на пенсию, согласно данным Социального фонда России по Омской области.
С 2024 года на страховую пенсию по старости смогут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины в 63 года. Для этого необходимо минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента. Некоторые группы граждан имеют право на досрочную пенсию.
«К ним относятся работники с тяжелыми и опасными условиями труда, учителя, медицинские работники, многодетные матери, родители детей с инвалидностью и лица с северным, длительным или специальным стажем», — рассказала управляющий отделением Социального фонда России по Омской области Ольга Ступичева.
Например, женщины, которые родили и воспитали пятерых детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. Мамы с четырьмя детьми — в 56 лет, а с тремя — в 57 лет. В этом году 702 многодетным мамам в Омской области была назначена пенсия.
Также мужчины, чей трудовой стаж превышает 42 года, смогут выйти на пенсию в 61 год. Женщинам для выхода на пенсию в 56 лет необходимо отработать не менее 37 лет.
«Длительный стаж включает только официальную работу, временную нетрудоспособность, службу в армии по призыву и участие в специальной военной операции», — объяснили в фонде.
С начала 2024 года на пенсию вышли 1156 жителей Омска с длительным стажем.
Если у человека недостаточно трудового стажа и пенсионных коэффициентов, ему полагается социальная пенсия по старости, которую мужчины смогут получить в 68 лет, а женщины — в 63 года, что на 5 лет позже установленного пенсионного возраста.