В Омске с начала года на пенсию вышли 1156 жителей

Например, женщины, которые родили и воспитали пятерых детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. Мамы с четырьмя детьми — в 56 лет, а с тремя — в 57 лет. В этом году 702 многодетным мамам в Омской области была назначена пенсия.