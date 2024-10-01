В детские сады и больницы Уфы тепло начнут подавать с 5 октября

В Уфе уже на этой неделе начнется отопительный сезон. Власти города намерены подать тепло в социальные, образовательные и медицинские учреждения с 5 октября. Об этом стало известно на оперативном совещании в мэрии Уфы.
По состоянию на 1 октября, социальные учреждения заполнены водой для отопления на 92%, по жилым домам — 95%. Заполнение закончат сегодня, доложил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.
Отопительный сезон должен был начать чуть позже, однако глава городской администрации Ратмир Мавлиев поручил включить тепло уже в субботу, 5 октября.
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