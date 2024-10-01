Школьница случайно выстрелила в глаз мальчику в Павлодарской области

Павлодар. 1 октября. КазТАГ — Школьница случайно выстрелила в глаз мальчику игрушечным пистолетом в Павлодарской области, передает КазТАГ.
«1 октября 2024 года в одной из школ Железинского района учащаяся пятого класса достала игрушечный пистолет из портфеля и показывала одноклассницам, нечаянно попав игрушечной пулькой проходившему мимо ученику шестого класса в область глаза», — сообщили в управлении образования Павлодарской области во вторник.
В ведомстве добавили, что по данному факту проведено служебное расследование.
Пострадавшего мальчика вначале доставили в районную больницу, затем после осмотра врача в Павлодарскую детскую областную больницу.
Диагноз: ушиб глазного яблока и ссадина конъюктивы.
Ребенок госпитализирован в офтальмологическое отделение для динамического наблюдения.