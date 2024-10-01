Школьница случайно выстрелила в глаз мальчику в Павлодарской области

«1 октября 2024 года в одной из школ Железинского района учащаяся пятого класса достала игрушечный пистолет из портфеля и показывала одноклассницам, нечаянно попав игрушечной пулькой проходившему мимо ученику шестого класса в область глаза», — сообщили в управлении образования Павлодарской области во вторник.