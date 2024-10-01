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В Воронежской области ликвидировали ландшафтный пожар на 15 гектарах

В Воронежской области пытала сухая трава.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области возник еще один ландшафтный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В 11:30 очевидцы сообщили о возгорании сухой травы в селе Тресоруково Лискинского района.

К ликвидации пожара привлекли 25 спасателей и 8 машин спецтехники. К счастью, уже в 14.20 в ведомстве сообщили о том, что очаг возгорания полностью потушили. Его площадь составила 15 м гектаров. Пожарным удалось остановить распространение огня на село и отстоять ближайшие жилые дома.

Пострадавших в результате ЧП нет.

МЧС
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