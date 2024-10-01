В Воронежской области ликвидировали ландшафтный пожар на 15 гектарах

К ликвидации пожара привлекли 25 спасателей и 8 машин спецтехники. К счастью, уже в 14.20 в ведомстве сообщили о том, что очаг возгорания полностью потушили. Его площадь составила 15 м гектаров. Пожарным удалось остановить распространение огня на село и отстоять ближайшие жилые дома.