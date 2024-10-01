Мошеннические схемы с участием «дропперов» участились в Казахстане

Астана. 1 октября. КазТАГ — В Казахстане участились случаи мошенничества с использованием «дропперов» — людей, которых привлекают общениями легкого заработка, не раскрывая их причастность к преступным схемам, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.
«В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых “дропперов”, которых злоумышленники используют в преступных целях», — сообщили в генпрокуратуре во вторник.
Чаще всего «дропперов» используют для того, чтобы совершать переводы незаконно полученных денег, тем самым скрыв следы настоящих преступников. В ответ на такие преступления генеральной прокуратурой и Верховным судом был выработан механизм взыскания с них средств, полученных в результате мошенничества.
Только в Павлодарской области были вынесены 83 судебных решения, по которым с «дропперов» взыскали более Т110 млн. Если же их непосредственная причастность установлена, они могут быть привлечены к уголовной ответственности как соучастники.
Кроме того, обсуждается привлечение к административной и уголовной ответственности за передачу третьим лицам данных для управления банковским счетами или средствами электронного платежа за материальное вознаграждение.
«Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями “легкой” работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы», — отметили в генпрокуратуре.