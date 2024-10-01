Мошеннические схемы с участием «дропперов» участились в Казахстане

Чаще всего «дропперов» используют для того, чтобы совершать переводы незаконно полученных денег, тем самым скрыв следы настоящих преступников. В ответ на такие преступления генеральной прокуратурой и Верховным судом был выработан механизм взыскания с них средств, полученных в результате мошенничества.