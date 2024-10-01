Сотрудница «Крымэнерго» обвиняется в получении взяток на 300 тысяч рублей

Бывшую сотрудницу компании «Крымэнерго» будут судить за получение взяток. Об этом сообщили в телеграм-канале Следком Крыма и Севастополя.
Летом 2023 года посредники обратились к бывшей начальнице отдела компании «Крымэнерго». Они планировали заработать на оказании жителям Крыма платных услуг по установке электроприборов, отметили в ведомстве. Сотрудница «Крымэнерго» за ускорение проверки устройств учета электроэнергии в общей сложности получила денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей, подчеркнули в Следкоме.
В результате, начальница отдела была обвинена в незаконной деятельности. В отношении нее возбуждено уголовное дело и материалы переданы в суд, заключили в ведомстве.