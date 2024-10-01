Сотрудница «Крымэнерго» обвиняется в получении взяток на 300 тысяч рублей

Летом 2023 года посредники обратились к бывшей начальнице отдела компании «Крымэнерго». Они планировали заработать на оказании жителям Крыма платных услуг по установке электроприборов, отметили в ведомстве. Сотрудница «Крымэнерго» за ускорение проверки устройств учета электроэнергии в общей сложности получила денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей, подчеркнули в Следкоме.