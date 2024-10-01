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В Перми ФСБ задержала банду, которая нанесла банкам ущерб в 152 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю нашли и задержали участников ОПГ, которая занималась незаконным оборотом средств платежей.

С 2019 по 2022 годы участники ОПГ изготавливали поддельные платежные поручения от имени юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. После по этим поручениям они обналичивали деньги в кредитных организациях. Сумма нанесенного ущерба превысила 152 млн рублей.

В СУ СК России по Пермскому краю в отношении преступников возбуждено уголовное дело «Неправомерный оборот средств платежей». Фигурантам предъявлены обвинения. Также региональным УФСБ в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств.

ФСБ