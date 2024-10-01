В Перми ФСБ задержала банду, которая нанесла банкам ущерб в 152 млн рублей

С 2019 по 2022 годы участники ОПГ изготавливали поддельные платежные поручения от имени юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. После по этим поручениям они обналичивали деньги в кредитных организациях. Сумма нанесенного ущерба превысила 152 млн рублей.