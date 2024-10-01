«Отставила панику и взяла в руки лопату»: Многодетная мать рассказала, как 15 часов отбивала хутор от огня под Ростовом

— Мы начали набирать воду везде, куда только можно: в кастрюли, ведра, ванную. После я усадила детей в машину и отвезла к бабушке в соседнюю станицу. С ними же передала все наши документы. Потом вернулась в хутор. Детские ноутбуки, зимние вещи и обувь забросила в нашу «Ниву». И отогнала машину на безопасное расстояние.