«Отставила панику и взяла в руки лопату»: Многодетная мать рассказала, как 15 часов отбивала хутор от огня под Ростовом

В Ростовской области последние дни сентября выдались в прямом смысле горячими. Отсутствие осадков и сильный ветер стали благоприятной атмосферой для возникновения пожаров. В Милютинском районе после падения беспилотного летательного аппарата загорелся сосновый лес. С огнем боролись и в Шолоховском районе.
— В тушении были задействован 491 человек и 143 единицы техники, — сообщил губернатор Василий Голубев. — В Милютинском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объемом 100 тонн. Бороться с огнем пожарным помогло своевременное привлечение авиации и добровольные помощники.
«ОСТАВИЛА В ПАНИКУ И ВЗЯЛА В РУКИ ЛОПАТУ».
Огненная стихия, нависшая угрозой над хуторами, показала: насколько сплоченными бывают люди, когда беда стучится в дом.
Так, в небольшом хуторе Варламовка Милютинского района с огнем боролись все — даже подростки и старики.
Вот и 34-летняя Любовь Радченко — домохозяйка и мама троих детей — признается, что никогда в жизни не держала в руках даже огнетушитель. Но, когда пламя из леса пошло на хутор, а затем и на ее улицу, женщина отставила панику и взяла в руки лопату — незаменимый инструмент в борьбе с лесными пожарами.
Любовь не считает себя героиней. Говорит, если бы не муж, то из-за нахлынувшего парализующего страха могла бы вместе с семьей остаться без крыши над головой.
— Недаром говорят, что нет худа без добра. И сегодня я благодарю Бога за то, что муж приболел и остался дома. Он — водитель грузовика. В тот день должен был уезжать в длительный рейс. Но сезонная простуда подкосила. Супруг оформил больничный.
Для начала Николай успокоил жену. А после поручил подготовить документы, на тот случай, если пламя перекинется на дом.
«УВЕЗЛА ДЕТЕЙ И ВЕРНУЛАСЬ В ХУТОР».
Сегодня Любовь точно знает: участие в специальной военной операции помогло супругу не растеряться.
— Коля был спокоен, собран и решителен, — гордо рассказывает Любовь о муже. — Николай попал в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Мужчина командовал артиллерийской ротой. Ему было не привыкать принимать быстрые решения в критических ситуациях.
Вот и во время пожара 41-летний мужчина мгновенно составил четкий план.
— Мы начали набирать воду везде, куда только можно: в кастрюли, ведра, ванную. После я усадила детей в машину и отвезла к бабушке в соседнюю станицу. С ними же передала все наши документы. Потом вернулась в хутор. Детские ноутбуки, зимние вещи и обувь забросила в нашу «Ниву». И отогнала машину на безопасное расстояние.
«Я ДАЖЕ НЕ ВСЕХ В ЛИЦО ЗНАЮ».
Любовь и Николай воспитывают троих детей: двух девочек 17 и 11 лет и мальчика. Сыну через пару месяцев исполнится всего два годика. По словам Любови, дети, конечно, были напуганы пожаром. Но, понимая всю серьезность ситуации, старались не подавать виду, чтобы не тревожить и без того озадаченных отца и мать.
И вот как только дети оказались в безопасности, случилось то, чего боялась семья: верховой пожар с леса перекинулся на улицу и вплотную подошел к подворью.
— Мы с супругом сбивали пламя на земле. На выручку пришли много людей. Я даже не всех в лицо знаю. Просто тушить огонь приехали жители и других хуторов. Люди просто выстроились стеной у горящей кромки леса и не давали подойти к домам.
15 ЧАСОВ БОРЬБЫ.
Кстати, вода, которую в огромных количествах запасли многодетные родители, так и не понадобилась.
— Мы забивали огонь лопатами и палками. Спасибо фермеру, который пригнал трактор и вспахал борозду. По свежевскопанной земле без сухостоя огню было не пройти.
Любовь говорит, что она с мужем и остальными жителями хутора боролась с огнем часов 15, если не больше.
— Когда опасность миновала, Николай уснул мгновенно. А я все не могла глаз сомкнуть. Так сильно переволновалась. После случившегося поняла, что с такими соседями и ЧП не страшны, настолько сплоченными мы все оказались!
Но и с приходом октября сложные погодные условия в регионе сохраняются. Как сообщил губернатор Василий Голубев, поэтому было принято решение о введении режима ЧС в лесах по всей Ростовской области.