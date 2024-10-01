Жителей Башкирии предупреждают о тумане и чрезвычайной пожароопасности

В Башкирии ожидаются неблагоприятные природные явления. О них предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, завтра, второго октября, в утренние и ночные часы дороги Башкирии накроет густой туман, из-за которого видимость ухудшится до 500 метров и менее. Также в отдельных южных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.
Жителей региона просят соблюдать технику безопасности и быть осторожными.
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