Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии предупреждают о тумане и чрезвычайной пожароопасности

МЧС Башкирии предупреждает о тумане и чрезвычайной пожароопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются неблагоприятные природные явления. О них предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, завтра, второго октября, в утренние и ночные часы дороги Башкирии накроет густой туман, из-за которого видимость ухудшится до 500 метров и менее. Также в отдельных южных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Жителей региона просят соблюдать технику безопасности и быть осторожными.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.