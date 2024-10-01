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Проезд по Западному подъезду к Ростову ограничили из-за дыма от пожара

Дым от ландшафтного пожара осложнил проезд на Западном подъезде к Ростову.

Источник: Комсомольская правда

1 октября движение машин на Западном подъезде к Ростову-на-Дону оказалось затруднено из-за дыма от ландшафтного пожара. Во второй половине дня ситуация улучшилась, но водителям все равно следует быть осторожными, предупреждает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

— Движение обеспечено в полном объеме, но небольшое задымление сохраняется, поэтому всем следует быть внимательными и осторожными. Нельзя превышать скорость, нужно соблюдать дистанцию и другие требования ПДД, — говорится в сообщении дорожного агентства.

Сложности с проездом отмечались на участке трассы А-135 с 0 по 4 км. Водителям рекомендовали объезжать через Южный подъезд.

Описанная ситуация, по всей видимости, связана с возгоранием камыша в Азовском районе. Там к тушению привлекли вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 18 единиц техники. Ранее было задействовано более 50 человек.