Астана. 1 октября. КазТАГ — Всемирный банк предлагает Казахстану новые инструменты финансирования и гарантии, сообщает пресс-служба премьер-министра.
«Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров встретился с управляющим и финансовым директором группы Всемирного банка Аншулой Кант. (…) Кант представила новые финансовые инструменты и гарантии, которые могут быть применены к Казахстану, а также к межстрановым проектам, соответствующим экологической повестке и нацеленным на устойчивое развитие всего региона», — говорится в сообщении во вторник.
Кант также подчеркнула, что участие Всемирного банка в Казахстане будет расширяться в рамках предстоящей стратегии партнерства на 2026−2030 годы, которая определит ключевые стратегические приоритеты.
«Собеседники обсудили стратегические планы Казахстана по экономическому развитию и привлечению инвестиций, обменялись мнениями о взаимном сотрудничестве и обсудили реализацию совместных проектов в области транспорта, энергетики, цифрового развития, а также реализацию социальных проектов. Нурлан Байбазаров отметил положительную динамику взаимовыгодного сотрудничества со Всемирным банком и выразил уверенность в том, что партнерство банка с нашей страной, направленное на поддержку проводимых в Казахстане реформ для достижения более инклюзивного и устойчивого развития, продолжится», — сказано в сообщении.