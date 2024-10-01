Всемирный банк предлагает Казахстану новые инструменты финансирования и гарантии

«Собеседники обсудили стратегические планы Казахстана по экономическому развитию и привлечению инвестиций, обменялись мнениями о взаимном сотрудничестве и обсудили реализацию совместных проектов в области транспорта, энергетики, цифрового развития, а также реализацию социальных проектов. Нурлан Байбазаров отметил положительную динамику взаимовыгодного сотрудничества со Всемирным банком и выразил уверенность в том, что партнерство банка с нашей страной, направленное на поддержку проводимых в Казахстане реформ для достижения более инклюзивного и устойчивого развития, продолжится», — сказано в сообщении.