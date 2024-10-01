Под Волгоградом 15-летнюю девочку убило током в курятнике

Подросток погибла в курятнике. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в 2021 году обвиняемый построил дома помещение для содержания птицы. Он установил инфракрасные лампы для подогрева и освещения, при этом оставил открытую электропроводку.
— В апреле текущего года дочь фигуранта отправилась покормить птиц. Зайдя в помещение, она коснулась телом металлических конструкций клетки, получив удар техническим током, — уточнили в следкоме.
Девочку госпитализировали. Ее пытались спасти, но электротравма оказалась смертельной. Следователи доказали вину родственника погибшей. Его ждет суд.