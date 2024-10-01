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Под Волгоградом 15-летнюю девочку убило током в курятнике

В Волгоградской области судят отца, по вине которого погибла его 15-летняя дочь.

Подросток погибла в курятнике. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в 2021 году обвиняемый построил дома помещение для содержания птицы. Он установил инфракрасные лампы для подогрева и освещения, при этом оставил открытую электропроводку.

— В апреле текущего года дочь фигуранта отправилась покормить птиц. Зайдя в помещение, она коснулась телом металлических конструкций клетки, получив удар техническим током, — уточнили в следкоме.

Девочку госпитализировали. Ее пытались спасти, но электротравма оказалась смертельной. Следователи доказали вину родственника погибшей. Его ждет суд.

СК