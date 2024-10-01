Сотрудница «Организатора перевозок» погибла в ДТП

В аварии 30 сентября погибла начальница отдела оперативного информирования Управления информирования пассажиров СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дарья Назарова. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
Отмечается, что 6 октября Дарье исполнилось бы 33 года. У нее остались шестилетний сын, муж и отец-пенсионер.
Сотрудница «Организатора перевозок» окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Работала в различных средствах массовой информации и пресс-центре ПАО «Россети Ленэнерго». А в транспортный блок она пришла осенью прошлого года.
Она была жизнерадостным, умным, сильным и отзывчивым человеком и незаменимым сотрудником, всем сердцем любившим свою работу и отдававшим ей всю себя. Ее уход из жизни — огромная потеря для Учреждения и Комитета. Коллектив транспортного блока потрясен случившимся, скорбит об утрате и приносит глубокие соболезнования родным и близким Дарьи.