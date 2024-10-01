Сотрудница «Организатора перевозок» погибла в ДТП

Она была жизнерадостным, умным, сильным и отзывчивым человеком и незаменимым сотрудником, всем сердцем любившим свою работу и отдававшим ей всю себя. Ее уход из жизни — огромная потеря для Учреждения и Комитета. Коллектив транспортного блока потрясен случившимся, скорбит об утрате и приносит глубокие соболезнования родным и близким Дарьи.