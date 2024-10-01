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На Кубани рабочий достал из земли ковшом экскаватора 100-килограммовую авиабомбу

Авиабомбу времен войны весом 100 кг уничтожили в Крымском районе Кубани.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани рабочий достал из земли ковшом экскаватора 100-килограммовую авиабомбу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашил в Крымском районе. В селе Молдованском подготавливали участок под строительство дома. В какой-то момент рабочий ковшом экскаватора вместе с грунтом поднял предмет, похожий на боеприпас.

«Прибывшие сотрудники спецподразделения Росгвардии обследовали его и установили, что это советская фугасная авиационная бомба весом 100 килограммов», — рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили.