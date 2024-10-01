На Кубани рабочий достал из земли ковшом экскаватора 100-килограммовую авиабомбу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашил в Крымском районе. В селе Молдованском подготавливали участок под строительство дома. В какой-то момент рабочий ковшом экскаватора вместе с грунтом поднял предмет, похожий на боеприпас.
«Прибывшие сотрудники спецподразделения Росгвардии обследовали его и установили, что это советская фугасная авиационная бомба весом 100 килограммов», — рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили.