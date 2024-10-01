Жительница Ростовской области решила заварить чай и едва не сожгла хутор

Жительница Ростовской области решила сделать чай и едва не сожгла хутор. После этого ее оштрафовали на 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Инцидент произошел в хуторе Дядин Белокалитвинского района. 54-летняя женщина разожгла костер на траве за домом, но сильный ветер моментально раздул пламя, и оно распространилось по окраине населенного пункта.
Всего выгорело 700 кв. метров. Пожарные не подпустили огонь к жилым домам.
Напомним, в условиях особого противопожарного режима штрафы для нарушителей увеличиваются в несколько раз. Кроме того, ранее губернатор объявил режим ЧС на территории всей области из-за пожароопасной погоды.