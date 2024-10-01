Бюро ОБСЕ не будет наблюдать за референдумом по строительству АЭС в Казахстане

Астана. 1 октября. КазТАГ — Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет наблюдать за референдумом по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«17 сентября получили ответ от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что возможности развернуть деятельность по наблюдению за референдумом 6 октября не имеется, учитывая большое количество запланированных на ближайшие месяцы мероприятий, связанных с выборами», — сообщил секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман.
Аккредитовано 177 наблюдателей из 30 государств, в том числе четыре крупные международные организации — СНГ, ШОС, ОТГ и СВДМА.
200 иностранных журналистов из 37 стран также будут наблюдать за референдумом.