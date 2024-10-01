Бюро ОБСЕ не будет наблюдать за референдумом по строительству АЭС в Казахстане

«17 сентября получили ответ от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что возможности развернуть деятельность по наблюдению за референдумом 6 октября не имеется, учитывая большое количество запланированных на ближайшие месяцы мероприятий, связанных с выборами», — сообщил секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман.