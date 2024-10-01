Девочка выстрелила в мальчика из пистолета в школе в Павлодарской области

В Управлении образования Павлодарской области сообщили, что инцидент произошел в одной из школ Железинского района. Ученица пятого класса выстрелила из игрушечного пистолета и попала в глаз пробегающему мимо мальчику из шестого класса.
«По данному факту незамедлительно проведено служебное расследование, в ходе которого проведены беседы с учащимися и родителями. Мальчика осмотрели врачи скорой помощи и направили на дополнительное обследование в детскую областную больницу», — рассказали в ведомстве.
Между тем в Павлодарской детской областной больнице отметили, что к ним ребенок обратился самостоятельно. После выстрела его осмотрели в районном медучреждении и направили в областной центр.
«Осмотрен дежурным офтальмологом. Выставлен диагноз “Ушиб глазного яблока, ссадина конъюнктивы”. Учитывая данные локального статуса и отдаленность проживания, ребенок госпитализирован в офтальмологическое отделение ОДБ для динамического наблюдения», — сообщили в детской областной больнице.
После инцидента проверку провели и полицейские. В итоге составили административный протокол в отношении родителей девочки по ст.127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего).
Также в школе, где произошел инцидент, провели совет профилактики, а пятиклассницу поставили на учет.