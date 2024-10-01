Маломерные суда и два поезда привлекли к тушению камыша в Ростовской области

В тушении камыша в Азовском районе Ростовской области задействуют маломерные суда. Оперативную информацию озвучил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.
— В настоящее время группировку усиливают маломерные суда, с помощью которых со стороны реки будет производиться тушение кромки камыша, — рассказал Сергей Филиппов.
Всего огонь ликвидируют 50 человек личного состава. Используется 17 единиц техники, авиация МЧС и два пожарных поезда.
Работу осложняет сильный ветер с порывами до 20−25 м/с, но угрозы населенным пунктам нет. Ранее сообщалось, что огонь на окраине Обильненского сельского поселения распространился на 800 кв. метров.