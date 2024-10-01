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Маломерные суда и два поезда привлекли к тушению камыша в Ростовской области

Пожар в Азовском районе Ростовской области решили тушить с помощью маломерных судов.

Источник: Комсомольская правда

В тушении камыша в Азовском районе Ростовской области задействуют маломерные суда. Оперативную информацию озвучил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

— В настоящее время группировку усиливают маломерные суда, с помощью которых со стороны реки будет производиться тушение кромки камыша, — рассказал Сергей Филиппов.

Всего огонь ликвидируют 50 человек личного состава. Используется 17 единиц техники, авиация МЧС и два пожарных поезда.

Работу осложняет сильный ветер с порывами до 20−25 м/с, но угрозы населенным пунктам нет. Ранее сообщалось, что огонь на окраине Обильненского сельского поселения распространился на 800 кв. метров.

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