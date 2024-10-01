Воронежцу подожгли дом за долг в 1 тыс рублей

Пятидесятилетний житель села Добрино Лискинского района занял своему знакомому 1 тыс. рублей. Спустя некоторое время он потребовал долг обратно, но денег так и не дождался. Поэтому в отместку мужчина решил поджечь дом должника. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Воронежской области во вторник, 1 октября.