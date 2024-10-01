Воронежцу подожгли дом за долг в 1 тыс рублей

Пятидесятилетний житель села Добрино Лискинского района занял своему знакомому 1 тыс. рублей. Спустя некоторое время он потребовал долг обратно, но денег так и не дождался. Поэтому в отместку мужчина решил поджечь дом должника. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Воронежской области во вторник, 1 октября.
Преступление произошло 14 сентября текущего года. Мужчина пришел к дому на улице Степана Разина, когда в здании никого не было, облил его бензином и поджег, а затем скрылся с места происшествия.
Очевидцы заметили пламя и вызвали пожарных. Возгорание тушили около полутора часов. Огонь уничтожил пристройку и повредил коридор, в результате пожара также обрушились потолочные перекрытия.
— Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о причастности к совершению поджога 50-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном, — рассказали в ГУ МВД.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
РИА «Воронеж» писало о жителе областного центра, который задушил знакомую, а потом поджег ее квартиру, чтобы скрыть следы преступлений. Перед этим мужчина похитил мобильный телефон и ноутбук девушки. Фигуранту вынесли приговор.