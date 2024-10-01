От угроз перешла к делу: Из-за любви к кофе 54-летняя женщина устроила пожар в хуторе под Ростовом

После того звонка свет, предсказуемо, так и не дали. В кухне у Аллы была электрическая плита, а без света воду не нагреешь. Решение созрело быстро. Хуторянка распалила костер на границе своего участка и соседнего огорода. На нем женщина планировала подогреть чайник с водой. Но резкие порывы ветра вмиг разметали искры по сухой траве. Пламя из костра на глазах превращалось в огненное море.