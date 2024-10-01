От угроз перешла к делу: Из-за любви к кофе 54-летняя женщина устроила пожар в хуторе под Ростовом

В хуторе под Белой Калитвой в Ростовской области стараниями местной жительницы и благодаря ветреной сухой погоде произошел ландшафтный пожар. Дело в том, что в доме у 54-летней дончанки на несколько часов отключили свет. А она так хотела кофе, что развела костер прямо во дворе.
Вот только вместо ароматного напитка Алла нажила себе массу проблем.
ОТКЛЮЧАЛИ СВЕТ ИЗ-ЗА ВЕТРА.
В хуторе, где всего-то — дворов десять, люди друг друга знают и в лицо, и по именам. Об Алле местные говорят немного и словно бы нехотя.
— Раньше работала мастером чистоты, — рассказал житель хутора «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону». — Какое-то время жила одна, так как дети выросли и уехали. А года полтора назад познакомилась с мужчиной. У них завязались отношения. Пара начала жить вместе.
В селе поговаривают, что сожительство не пошло Алле на пользу. Мужчина часто выпивал, а женщина была не прочь составить ему компанию.
В последние дни в хуторе по нескольку часов не было света. Электричество отключали из-за сильного ветра, чтобы избежать нахлеста проводов и, как следствие, пожаров.
Местным это, может, и не нравилось, но люди понимали, что мера связана с их же безопасностью. Никто из хуторян даже подумать не мог, что в итоге ландшафтный пожар все же случится, но не из-за замыкания.
НЕ ВОСПРИНЯЛИ УГРОЗЫ ВСЕРЬЕЗ.
По словам источника издания в правоохранительных органах региона, ЧП произошло из-за Аллы и ее любви к кофе. Причем, о своем желании отведать ароматный напиток она вначале оповестила местную администрацию. Позвонила в приемную и потребовала срочно включить свет в ее доме, в противном случае пообещала устроить пожар.
Вот только секретарь и подумать не могла, что от угроз дама перейдет к делу.
После того звонка свет, предсказуемо, так и не дали. В кухне у Аллы была электрическая плита, а без света воду не нагреешь. Решение созрело быстро. Хуторянка распалила костер на границе своего участка и соседнего огорода. На нем женщина планировала подогреть чайник с водой. Но резкие порывы ветра вмиг разметали искры по сухой траве. Пламя из костра на глазах превращалось в огненное море.
ЗА ПОЖАР ЗАПЛАТИТ ШТРАФ.
Кофеманка не стала рисковать собой и позвонила спасателям. Когда пожарные приехали на место, женщина не захотела вдаваться в подробности, приведшие к возгоранию, и продолжала на чем свет стоит ругать электросети.
Сожитель же любительницы кофе просто закрылся в доме. Желания помочь спасателям или хотя бы успокоить гражданскую жену у мужчины не возникло.
Как сообщили в Управлении МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 700 квадратных метров.
— Благодаря оперативности расчета, пожар ликвидировали, не допустив распространения на жилые дома, — сказали в пресс-службе.
Женщину привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Можно сказать, что Алле повезло. Если бы ветер дул в противоположную сторону, то огонь мог бы перекинуться на ее дом. И тогда ущерб был бы точно намного больше, чем штраф.