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Жители Уфы страдают от нашествия комаров и мошек

Жильцы дома в Уфе пожаловались на нашествие комаров и мошек.

Источник: Комсомольская правда

Жители многоквартирного дома на Кольцевой страдают от мошкары и комаров. По их словам, всему виной сырость в подвале, дверь в который всегда открыта. Из-за благоприятной среды назойливые кровососы оккупировали все стены подъезда.

— Все летят в квартиру, подвал вечно открыт и топит, никто на нас не обращает внимания. Куда только соседи не обращались: и в ЖЭУ, и в УЖХ — везде кормят «завтраками», — передает телеканал UTV.

На ситуацию обратили внимание в администрации района. Власти пообещали, что в ближайшее время обследуют подъезд и направят заявку на дезинсекцию.

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