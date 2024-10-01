Жители Уфы страдают от нашествия комаров и мошек

Жители многоквартирного дома на Кольцевой страдают от мошкары и комаров. По их словам, всему виной сырость в подвале, дверь в который всегда открыта. Из-за благоприятной среды назойливые кровососы оккупировали все стены подъезда.
— Все летят в квартиру, подвал вечно открыт и топит, никто на нас не обращает внимания. Куда только соседи не обращались: и в ЖЭУ, и в УЖХ — везде кормят «завтраками», — передает телеканал UTV.
На ситуацию обратили внимание в администрации района. Власти пообещали, что в ближайшее время обследуют подъезд и направят заявку на дезинсекцию.
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