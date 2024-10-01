СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми

ПЕРМЬ, 1 окт — РИА Новости. Информация в СМИ о том, что обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признали вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Ей предъявили обвинение в убийстве сына. Женщина была арестована и отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу.
Во вторник в нескольких пермских СМИ появилась информация, что обвиняемую в убийстве мальчика эксперты признали вменяемой.
«Исследование в ношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено. Информация не соответствует действительности», — сказали в ведомстве.