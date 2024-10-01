СК опроверг данные о вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Перми

В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Ей предъявили обвинение в убийстве сына. Женщина была арестована и отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу.