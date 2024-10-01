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Суд в Новочеркасске подтвердил вину предпринимателя в смерти работника

В Новочеркасске предпринимателя осудили за смерть работника.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Новочеркасске подтвердил вину предпринимателя в смерти работника. Решение вынесли на основе материалов следствия, сообщили в пресс-службе СК России по Ростовской области.

— Подсудимого признали виновным в нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Руководитель допустил к разгрузочным работам человека без подготовки, знаний, квалифицированных удостоверений и допусков, — отметили в Следкоме.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года верхняя металлическая часть стрелы крана соприкоснулась, установленная на автомобиле, соприкоснулась с электрическим проводом при въезде во двор частного дома. В этот момент водитель получил смертельный разряд электричества.

— Бизнесмен, трудоустроивший работника, полностью признал вину в его гибели. Ему назначили один год условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил, — прокомментировали в пресс-службе СК России по региону.