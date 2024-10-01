Суд в Новочеркасске подтвердил вину предпринимателя в смерти работника. Решение вынесли на основе материалов следствия, сообщили в пресс-службе СК России по Ростовской области.
— Подсудимого признали виновным в нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Руководитель допустил к разгрузочным работам человека без подготовки, знаний, квалифицированных удостоверений и допусков, — отметили в Следкоме.
По данным ведомства, в ноябре 2023 года верхняя металлическая часть стрелы крана соприкоснулась, установленная на автомобиле, соприкоснулась с электрическим проводом при въезде во двор частного дома. В этот момент водитель получил смертельный разряд электричества.
— Бизнесмен, трудоустроивший работника, полностью признал вину в его гибели. Ему назначили один год условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил, — прокомментировали в пресс-службе СК России по региону.