В Джубге четверо туристов в море попали в «тягун» и едва не утонули

Увидев тонущих мужчин, на помощь поспешили еще двое туристов. В это время они находились на берегу. Чтобы спасти утопающих, туристы взяли сап-борд и отправились на помощь. Но сами попали в эту ловушку. Другие отдыхающие решили вызвать спасателей.