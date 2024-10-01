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В Джубге четверо туристов в море попали в «тягун» и едва не утонули

Спасатели помогли четверым туристам, едва не утонувшим в море в Джубге.

Источник: Комсомольская правда

В Джубге четверо туристов в море попали в «тягун» и едва не утонули. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло на диком пляже. Двое мужчин пошли купаться в море. Около волнореза туристы попали в «тягун». Выбраться самостоятельно они не могли.

Увидев тонущих мужчин, на помощь поспешили еще двое туристов. В это время они находились на берегу. Чтобы спасти утопающих, туристы взяли сап-борд и отправились на помощь. Но сами попали в эту ловушку. Другие отдыхающие решили вызвать спасателей.

«Двое выехали на служебном автомобиле, чтобы оказать помощь с берега, двое на гидроцикле. Спасатели на гидроцикле подошли к пострадавшим и отбуксировали их на сап-борде к берегу, где их встречали еще два спасателя», — рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все четверых спасенных туристов доставили на берег. Помощь медиков им не понадобилась.