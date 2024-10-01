Бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину запросили 12 лет колонии

Экс-чиновника Юрия Бавыкина и его заместительницу во время работы в управе Коминтерновского района Светлану Васькову Следственный комитет обвиняет в том, что в 2020 году они получили от девятерых кандидатов в депутаты городской и областной дум почти 7 млн руб. за помощь на выборах, но ничего не сделали (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Речь идет об избравшихся в итоге в гордуму Вадиме Клецове, Сергее Кудрявцеве (лишился мандата за мошенничество с госсобственностью), Александре Жукове, Иване Кандыбине, Дмитрии Крутских, Александре Чуфиневе, а также ставших областными депутатами Дмитрии Лукинове, Елене Губиной и Андрее Прытыкине. Отдельно Юрию Бавыкину вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).