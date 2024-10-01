Дальнейшие «чистки» из-за провалов в работе силового блока ожидаются в Казахстане

«Генеральной прокуратурой рассмотрен ваш запрос о предоставлении информации касательно задержания на территории Болгарии грузового автомобиля с наркотиками, а также кадровых перестановках и взысканиях на сотрудников в правоохранительных органах. В настоящее время уполномоченными органами прорабатывается вопрос о взаимодействии с зарубежными партнерами по установлению схемы транзита наркотических средств. По вышеуказанному событию ответственность сотрудников прокуратуры не рассматривается», — сообщили редакции КазТАГ в генпрокуратуре.