Дальнейшие «чистки» из-за провалов в работе силового блока ожидаются в Казахстане

Астана. 1 октября. КазТАГ — Дальнейшие кадровые изменения из-за провалов в работе силового блока ожидаются в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«Во всех подразделениях органов внутренних дел, в том числе совместно с другими правоохранительными органами, проведена серия совещаний, консультаций по усилению работы в рамках реализации установок главы государства повсеместному обеспечению законности и правопорядка, включая вопросы противодействию наркопреступности. По их итогам принимается соответствующие организационные кадровые и другие решения», — сообщили в министерстве внутренних дел, отвечая на запрос редакции КазТАГ.
В генеральной прокуратуре рассказали о принимаемых мерах в связи с задержанием крупной партии наркотиков в Болгарии на транспортном средстве, связанном с Казахстаном — ранее КазТАГ сообщал, что данный инцидент был рассмотрен как пример одного из крупных провалов в работе правоохранительных органов.
«Генеральной прокуратурой рассмотрен ваш запрос о предоставлении информации касательно задержания на территории Болгарии грузового автомобиля с наркотиками, а также кадровых перестановках и взысканиях на сотрудников в правоохранительных органах. В настоящее время уполномоченными органами прорабатывается вопрос о взаимодействии с зарубежными партнерами по установлению схемы транзита наркотических средств. По вышеуказанному событию ответственность сотрудников прокуратуры не рассматривается», — сообщили редакции КазТАГ в генпрокуратуре.
Напомним, КазТАГ еще 19 сентября сообщал об ожидающихся в правоохранительных органах перестановках из-за провалов в работе. В итоге информация информагентства о предстоящих перестановках неоднократно подтвердилась кадровыми решениями как со стороны руководства МВД, так и со стороны президента Касым-Жомарта Токаева.