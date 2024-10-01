Автовоз с китайскими иномарками попал в аварию в Дзержинске

Столкновение автовоза и грузовика произошло на перекрестке Нижегородского шоссе и Чернореченской объездной дороги. По словам очевидцев, иномарки, которые стояли на автовозе, в результате ДТП получили повреждения.
Напомним, трех подростков госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия в Нижегородской области. Авария с участием мопеда и мотоцикла произошла вечером 30 сентября в Пильне.
Ранее сообщалось, что трамвай, скорая помощь и «Ауди» столкнулись на площади Лядова в Нижнем Новгороде. К счастью, в ДТП никто не пострадал.