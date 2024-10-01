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В Уфе осудят мужчину, который убил человека 28 лет назад

В столице Башкирии перед судом предстанет мужчина, который совершил убийство в далеком 1996 году и долгое время скрывался от правосудия.

Тогда между мужчиной и его приятелем, а также двумя мужчинами с другой стороны в подъезде дома на Комсомольской улице произошел конфликт. Они вышли на улицу, где злоумышленник несколько раз выстрелили в одного из оппонентов. Мужчина погиб.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкирии, преступник сбежал из страны в Грузию, где сменил фамилию. Позже он вернулся в Россию и обосновался в Смоленской области, где женился и взял фамилию супруги.

В этом году следователи вернулись к изучению материалов дела и вышли на след преступника — он оказался судим за разбойное нападение и похищение человека. Задержанный дал признательные показания и готовится предстать перед судом.