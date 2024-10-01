В Уфе осудят мужчину, который убил человека 28 лет назад

Тогда между мужчиной и его приятелем, а также двумя мужчинами с другой стороны в подъезде дома на Комсомольской улице произошел конфликт. Они вышли на улицу, где злоумышленник несколько раз выстрелили в одного из оппонентов. Мужчина погиб.