В Уфе осудят мужчину, который убил человека 28 лет назад

Тогда между мужчиной и его приятелем, а также двумя мужчинами с другой стороны в подъезде дома на Комсомольской улице произошел конфликт. Они вышли на улицу, где злоумышленник несколько раз выстрелили в одного из оппонентов. Мужчина погиб.
По данным пресс-службы следственного комитета Башкирии, преступник сбежал из страны в Грузию, где сменил фамилию. Позже он вернулся в Россию и обосновался в Смоленской области, где женился и взял фамилию супруги.
В этом году следователи вернулись к изучению материалов дела и вышли на след преступника — он оказался судим за разбойное нападение и похищение человека. Задержанный дал признательные показания и готовится предстать перед судом.