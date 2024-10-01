Вблизи заправки в Шахтах локализовали ландшафтный пожар

В Шахтах на площади в 1500 кв. метров локализовали ландшафтный пожар, который ранее вспыхнул около автозаправки. Об этом стало известно вечером 1 октября.
— Распространение огня остановили в 16:29, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в экстренном ведомстве, огнем оказалась охвачена сухая растительность вблизи Карла Маркса, 155 В. Известно, что пожарных вызвали в 15:35. Ранее пламенем было охвачено 900 кв. метров.
Добавим, параллельно с этим сейчас тушат полыхающий камыш в Азовском районе Ростовской области. В этом случае задействовали маломерные суда, два поезда и вертолет.