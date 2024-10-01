Лицей № 9 на Бору эвакуировали из-за ампул с неизвестным веществом.

Школьников пришлось вывести на улицу из-за ампул с неизвестным веществом. В лицее на Коммунистической нашли три упаковки, в которых было по десять ампул с непонятным содержимым. Спасатели вывели всех детей и взрослых из здания — всего 165 человек.