Лицей № 9 на Бору эвакуировали из-за ампул с неизвестным веществом.

Более 150 человек эвакуировали из лицея № 9 на Бору в Нижегородской области. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
Школьников пришлось вывести на улицу из-за ампул с неизвестным веществом. В лицее на Коммунистической нашли три упаковки, в которых было по десять ампул с непонятным содержимым. Спасатели вывели всех детей и взрослых из здания — всего 165 человек.
Напомним, учеников нижегородской школы № 100 эвакуировали по тревоге утром 26 сентября. После этого учеников отпустили домой.
Ранее сообщалось, что ряд школ эвакуировали в рамках учебной тревоги в Нижнем Новгороде.