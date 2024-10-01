Стоит ли казахстанцам бояться нового варианта коронавируса ХЕС

Астана. 1 октября. КазТАГ — Айнаш Сейтмуратова. В странах Европы и США обнаружен новый штамм коронавируса ХЕС, в соседней России уже выявлено семь случаев заражения.
«Коронавирус подвержен частой мутации, для варианта омикрон ХЕС характерна высокая контагиозность, при этом он не вызывает тяжелого течения заболевания. В настоящее время в связи с текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 вопрос вакцинации населения против КВИ не рассматривается», — сообщили в.
комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения, отвечая на запрос КазТАГ.
XEC — это новый вариант SARS-CoV-2. Специалисты пояснили, что это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
По предоставленным данные, с июня по август в Казахстане зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, но при этом новым вариантом ХЕС — ни одного заражения.
«Эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. По данным последнего мониторинга за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 циркуляция варианта омикрон ХЕС не установлена», — ответили в минздраве.
Специалисты мониторят ситуацию, проводят периодическое секвенирование, генетическое изучение и отслеживание мутаций.
Напомним, в конце сентября был выявлен ХЕС в близких с Казахстаном районах в России.