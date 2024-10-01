Стоит ли казахстанцам бояться нового варианта коронавируса ХЕС

«Коронавирус подвержен частой мутации, для варианта омикрон ХЕС характерна высокая контагиозность, при этом он не вызывает тяжелого течения заболевания. В настоящее время в связи с текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 вопрос вакцинации населения против КВИ не рассматривается», — сообщили в.